Увеличение пособий и въезд в Россию по QR-коду: что изменится с 1 июня

Штрафы за финансирование экстремизма, новые правила продажи лекарств и въезд в Россию по QR-коду. С 1 июня жителей страны ждет ряд изменений. Подробности – в нашем сюжете.

Финансы под контроль

Отныне банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о денежных операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Иначе же кредитное учреждение получит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей либо работа банка будет остановлена на три месяца. Взыскание для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Кроме того, расширены основания внесения компаний и физлиц в специальные списки, в которых фиксируются их связи с экстремизмом.

Лекарственный мониторинг

Попадание на полки просроченных или фальсифицированных лекарств будет блокироваться специальной системой. Кассовые аппараты соединят с платформой, содержащей сведения о медикаментах. При попытке продать препарат автоматически произойдет сверка его статуса в едином реестре. Если выяснится, что лекарство ненадлежащего качества, операция будет мгновенно остановлена.

Въезд по регистрации

Иностранные граждане по новым правилам должны не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию подать заявление через «Госуслуги RuID» и получить QR-код для предъявления на границе. Для регистрации необходимо создать личный кабинет в приложении, загрузить фото и данные, указать предполагаемые даты пребывания. Нововведение коснется граждан тех государств, с которыми у России действует безвизовый режим, кроме Белоруссии. Также изменения не затронут детей до шести лет.

Легальные мессенджеры

С 1 июня пользоваться иностранными мессенджерами не смогут сотрудники органов власти, банков и некредитных финансовых организаций, государственных внебюджетных фондов, операторов связи, маркетплейсов. Запрет коснется также владельцев сайтов для распространения рекламы с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки и крупных сервисов размещения объявлений. Через мессенджеры допустимо рассылать только такую информацию, которая является общедоступной и продублирована в интернете.

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