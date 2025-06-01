Под Уфой ограничат движение из-за ремонта моста через р. Уршак

С 3 июня дорожники приступят к ремонту моста через реку Уршак вблизи Булгаково на трассе Уфа – Оренбург. Работы будут проводиться в течение двух месяцев. Движение на этот период ограничат. Активными будут три полосы, из которых одна – реверсивная. Тем, кто ежедневно пользуется указанным маршрутом по работе либо планирует посетить Уфу на машине, лучше заранее продумать пути объезда либо более подходящее время для движения.

Готовность к ремонту номер один. Строительный городок построен, все подготовительные мероприятия проведены. Многие водители в курсе предстоящих работ и уже продумали пути объезда.

Сейчас за сутки через мост проезжает около 60 тысяч автомобилей. Избежать затруднения движения не получится, но удастся их минимизировать. Есть два варианта объездных маршрутов: через населенные пункты Дубки – Сихонкино – Ольховое – Мокроусово или Зубово – Нижегородка – Осоргино – Янгалышево. Можно и напрямую по Р-240. Для водителей будут доступны три полосы движения, одна из которых – реверсивная. Утром приоритет для въезжающих в город, вечером – для выезжающих. Пиковые ситуации ожидаются в промежутках с 8:30 до 10:30 и с 16:30 до 19:00.

В последний раз мост, построенный 45 лет назад, ремонтировали в 2014 году. Общая протяженность обновляемого участка – чуть больше 130 метров. Его должны перекрыть 3 июня. А завершат работы в середине августа.

Сроки небольшие за счет того, что ремонт не капитальный, а плановый. Рабочие не будут менять опоры и балки, а обновят верхний дорожный слой, бетонные перекрытия и деформационные швы.