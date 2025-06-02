«Между нами»: «Китап-Байрам» в Уфе и геологоразведка в Абзелиловском районе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Отгремел «Китап-Байрам», уже третий по счету. И уже сложно представить себе конец мая в Уфе без этой грандиозной книжной ярмарки. Книжный форум и по составу, и по числу участников, и по уровню высоких гостей, и по содержанию программы, и по атмосфере стал по праву одним из передовых в стране.