«Между нами»: «Китап-Байрам» в Уфе и геологоразведка в Абзелиловском районе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
Отгремел «Китап-Байрам», уже третий по счету. И уже сложно представить себе конец мая в Уфе без этой грандиозной книжной ярмарки. Книжный форум и по составу, и по числу участников, и по уровню высоких гостей, и по содержанию программы, и по атмосфере стал по праву одним из передовых в стране.
А вот что касается геологоразведки медного месторождения в Абзелиловском районе, то на этой неделе ее взяли на общественный контроль. При Минэкологии Башкирии создали наблюдательный совет по мониторингу реализации инвестпроекта ООО «Салаватское» в Абзелиловском районе. В состав совета вошли известные абзелиловцы: ветераны, предприниматели, фермеры, пенсионеры, общественники, а также уфимские ученые и экологи. Обо всем подробнее – в нашем видео.