В Башкирии грузовик наехал на 6-летнюю девочку

В Иглинском районе накануне днем произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка. По данным ГАИ, на улице Красноярская села Иглино, 27-летний водитель грузовика «BAW» допустил наезд на 6-летнюю девочку. Она была госпитализирована с серьезными травмами.

В соцсетях появилась информация о том, что девочку сбил её отец, однако в правоохранительных органах эту версию не подтвердили.

По словам местных жителей, в момент происшествия отец девочки тоже попал в ДТП, когда ехал из больницы с другой дочкой . Оба сейчас находятся в реанимации. Дома осталась их беременная мать. Официальной информации по этому поводу пока нет.