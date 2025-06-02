В Уфе состоялся фестиваль «Славяне XXI века»

В Уфе прошел юбилейный республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века». На площади перед ГКЗ «Башкортостан» собрались ценители славянских традиций, искусства, музыки и танцев. Под свист и пляс ансамблей гости наслаждались ярмаркой народных ремесел и участвовали в мастер-классах.

Уфимцы и гости города окунулись в атмосферу различных славянских народов: русских, украинцев, белорусов и болгар. Участники творческих коллективов вместе со всеми желающими своими руками изготавливали сувениры.