В Уфе состоялся фестиваль «Славяне XXI века»

В Уфе прошел юбилейный республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века». На площади перед ГКЗ «Башкортостан» собрались ценители славянских традиций, искусства, музыки и танцев. Под свист и пляс ансамблей гости наслаждались ярмаркой народных ремесел и участвовали в мастер-классах.
Уфимцы и гости города окунулись в атмосферу различных славянских народов: русских, украинцев, белорусов и болгар. Участники творческих коллективов вместе со всеми желающими своими руками изготавливали сувениры.
Праздник объединил не только представителей коренных народов Республики Башкортостан, но и людей самых разных культур и конфессий. Иностранные граждане с большим интересом знакомились со славянскими традициями.