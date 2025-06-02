В Башкирии за месяц зафиксировано 10 лесных пожаров

В Башкирии с 3 апреля по 2 июня было зарегистрировано 10 случаев лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

По данным ведомства, семь из них произошли из-за неосторожного обращения населения с огнем, один — от природных факторов, еще один — из-за линий электропередач. Общая площадь, охваченная огнем, составила более 25,1 га.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, за последние сутки был зафиксирован один пожар в Бурзянском лесничестве, площадью 0,15 га. Также 5 загораний сухой растительности в Благовещенском (1) и Кушнаренковском районах (4).

Сегодня, 2 июня, обнаружены 233 термоточки, которые занимают более 5785 га. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года было указано 181 термоточка.