В Уфе издатели подвели финансовые итоги «Китап-Байрама»

В Уфе завершилась III Международная ярмарка «Китап-Байрам», которая привлекла 184 тысячи посетителей за три дня. На мероприятии было реализовано около 30 тысяч книг на сумму 11,7 млн рублей, а также ремесленных изделий на 2,5 млн рублей.

Фото №1 - В Уфе издатели подвели финансовые итоги «Китап-Байрама»

Представители различных издательств поделились с «Башинформом» своими впечатлениями о ярмарке.

Директор издательства «Китап» Эльмира Хайретдинова отметила, что стенд их компании пользовался большим спросом, особенно на художественную и детскую литературу, а также новинки, посвящённые 80-летию Победы. Она подчеркнула положительные отзывы от участников, и интерес известных книголюбов.

Мы первый раз в Уфе. До этого были наслышаны от коллег о выставке, большом количестве людей, насыщенной программе. Я привез редкую научно-популярную и техническую литературу. Эх, мало привез. Книги по медицине и генетике ушли в первый же день, потом подтянулись инженеры… Сразу видно, у вас читающий регион с развитой наукой. Надеюсь, приедем на следующий год.

Сергей Орлов, директор книгоиздательских программ издательства «Техносфера» из Москвы

Представитель Беларуси, председатель организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах-участниках СНГ Дмитрий Макаров также отметил заметный рост продаж по сравнению с прошлым годом, особенно в сегменте детской литературы, и привлекательные цены на книги.

Мы в третий раз у вас, всегда очарованы регионом и уровнем подготовки выставки и читателей. Мы сторонники разумного ценообразования, поэтому продажи у нас хорошие, но главное это не экономика. Книга помогает развиваться и расти, где еще взять правдивую информацию о прошлых временах, кроме как в книге. Я историк по образованию, мне это очень близко.

Алексей Колесников, представитель издательства «Пресс-меню»
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