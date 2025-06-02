В Уфе издатели подвели финансовые итоги «Китап-Байрама»

Мы в третий раз у вас, всегда очарованы регионом и уровнем подготовки выставки и читателей. Мы сторонники разумного ценообразования, поэтому продажи у нас хорошие, но главное это не экономика. Книга помогает развиваться и расти, где еще взять правдивую информацию о прошлых временах, кроме как в книге. Я историк по образованию, мне это очень близко.

Алексей Колесников, представитель издательства «Пресс-меню»