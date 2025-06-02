В Уфе издатели подвели финансовые итоги «Китап-Байрама»

В Уфе завершилась III Международная ярмарка «Китап-Байрам», которая привлекла 184 тысячи посетителей за три дня. На мероприятии было реализовано около 30 тысяч книг на сумму 11,7 млн рублей, а также ремесленных изделий на 2,5 млн рублей.
Представители различных издательств поделились с «Башинформом» своими впечатлениями о ярмарке.
Директор издательства «Китап» Эльмира Хайретдинова отметила, что стенд их компании пользовался большим спросом, особенно на художественную и детскую литературу, а также новинки, посвящённые 80-летию Победы. Она подчеркнула положительные отзывы от участников, и интерес известных книголюбов.
Представитель Беларуси, председатель организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в государствах-участниках СНГ Дмитрий Макаров также отметил заметный рост продаж по сравнению с прошлым годом, особенно в сегменте детской литературы, и привлекательные цены на книги.