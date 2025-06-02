В Башкирии легковушка влетела в фуру: погиб водитель

В Башкирии в результате аварии с грузовиком погиб один человек, а трое получили травмы. ДТП произошло накануне вечером на 97 км автодороге Р-240 подъезд к М-12 «Восток», сообщили в ГАИ.

Предварительно, 47-летний водитель автомобиля «БМВ 520i», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил грузовик «JАС» и столкнулся с ним.

В результате аварии водитель легковушки скончался до прибытия медиков. Его пассажиры, 42-летняя женщина и двое детей в возрасте 8 и 6 лет, были доставлены в больницу.

По факту происшествия начато расследование.