Радий Хабиров наградил медалью Шаймуратова бойца СВО

Боец подписал контракт семь месяцев назад и не жалеет о своем решении. Служит на Донецком направлении в мотострелковом полку. После краткосрочного отпуска вновь отправится на передовую выполнять боевые задачи.

На заседании обсудили и другие важные вопросы. В частности, глава республики объявил о начале реставрации памятника Салавату Юлаеву. Одной из главных достопримечательностей региона более полувека. И она находится в изношенном состоянии. Предстоят масштабные работы по восстановлению памятника, обновлять будут и прилегающую территорию. Доступ на площадь будет закрыт с 30 июня.