Каринэ Хабирова и Амина Шафикова встретились с одарёнными детьми. В Уфе прошел V Культурный форум «АРТ-Курултай. Дети». На встречу с юными призерами и победителями творческих конкурсов пришли председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» и министр культуры Башкортостана.
Лучшие учащиеся детских музыкальных и художественных школ, учреждений искусств и колледжей сферы культуры из районов и городов республики задавали вопросы, а спикеры делились своими примерами и советами. Участники также обсудили и актуальную проблему нехватки кадров в сфере культуры и искусства. В завершение встречи юные таланты продемонстрировали мастерство игры на балалайке, баяне, курае и в подарок от гостей получили книги с эпосом «Урал-батыр».