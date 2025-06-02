В Уфе прошел V Культурный форум «АРТ-Курултай. Дети»

Каринэ Хабирова и Амина Шафикова встретились с одарёнными детьми. В Уфе прошел V Культурный форум «АРТ-Курултай. Дети». На встречу с юными призерами и победителями творческих конкурсов пришли председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» и министр культуры Башкортостана.

Лучшие учащиеся детских музыкальных и художественных школ, учреждений искусств и колледжей сферы культуры из районов и городов республики задавали вопросы, а спикеры делились своими примерами и советами. Участники также обсудили и актуальную проблему нехватки кадров в сфере культуры и искусства. В завершение встречи юные таланты продемонстрировали мастерство игры на балалайке, баяне, курае и в подарок от гостей получили книги с эпосом «Урал-батыр».

Я тоже ходила в музыкальную школу и рассказала детям на своем примере, что бывают такие случаи, когда ты хочешь что-то бросить. Я бросила и рассказала о своей неудаче, о чем я жалею во взрослом возрасте, чтобы они не совершили такой ошибки.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Было мое предложение, чтобы дети вели блог. Если такое желание у них возникнет, мы поможем со съёмками и продвижением. Ведь дети поймут ровесников гораздо лучше, чем взрослых.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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