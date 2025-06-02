В Уфе прошел V Культурный форум «АРТ-Курултай. Дети»

Я тоже ходила в музыкальную школу и рассказала детям на своем примере, что бывают такие случаи, когда ты хочешь что-то бросить. Я бросила и рассказала о своей неудаче, о чем я жалею во взрослом возрасте, чтобы они не совершили такой ошибки.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»