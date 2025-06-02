В Уфе прошли мероприятия ко Дню защиты детей

В Уфе состоялись культурно-массовые мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей. Так, в парке «Кашкадан» прошёл праздник «Уфа – город детства». Для гостей были организованы концертная программа, мастер-классы по роллер-спорту и каратэ, соревнования по баскетболу и волейболу, интерактивные игры и конкурсы.

Также провели «Звездную зарядку» с участием олимпийской чемпионки Аделины Загидуллиной и паралимпийской чемпионки Анны Кулинич-Сорокиной. Кроме того, на площадке мероприятия состоялась благотворительная ярмарка «Уфимского марафона добрых дел», а также акция «Отдам кошку в добрые руки». В завершение праздника для гостей провели игровую программу с аниматорами и устроили пенное шоу.