Радий Хабиров поздравил филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкирии с двухлетием

Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане отметил двухлетие. Коллектив в соцсетях поздравил Радий Хабиров. Глава республики отметил, что в филиале госфонда сложилась сильная, крепкая команда. Региональное отделение — одно из самых крупных и эффективных.

Там работают 107 социальных координаторов, которые помогают ветеранам СВО и семьям бойцов. За два года они приняли более 116 тысяч запросов. За поддержкой к ним обратились более 41 тысячи человек. По словам главы Башкортостана, власти продолжат поддержку команды филиала Фонда «Защитники Отечества» в республике.