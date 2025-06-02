В Башкирии будут давать землю за рождение ребенка

Власти города Агидели ввели новую меру поддержки рождаемости. С 1 июня каждая семья, в которой родится ребенок, получит земельный участок под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил глава администрации города Денис Ирназаров.

По его словам, инициатива направлена на поддержку семей и стимулирование рождаемости. На льготу могут рассчитывать люди, постоянно зарегистрированные в Агидели. Также в местных ЗАГСах должны быть зарегистрированы и малыши. По данным местных властей, в Агидели ежегодно уменьшается численность населения. Сейчас она составляет около 13 тысяч человек.