В Уфе открылись «Гацаковские чтения»

В Уфе вспоминают известного фольклориста Виктора Гацака. В Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН открылись «Гацаковские чтения». Виктор Гацак известен в научном мире как исследователь традиционной культуры народов России и Восточной Европы.

Он является создателем этнопоэтического подхода к изучению типологии фольклора, создателем ряда направлений экспериментальной фольклористики. Под его руководством защищено 23 кандидатских и 11 докторских диссертаций. В Башкортостане работу Виктора Гацака продолжат два ученых. Форум, отмеченный на международном уровне, продлится три дня.