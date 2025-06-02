Гребцы из Башкирии готовятся к всероссийским соревнованиям

Башкирские спортсмены готовятся выступить на всероссийских соревнованиях по гребле. Это один из первых стартов в новом сезоне. В Уфе тренировки проходят недалеко от стадиона «Водник». Юные байдаристы и каноисты занимаются шесть раз в неделю.
Сезон стартовал лишь недавно, а тренировки у байдарочников и каноистов уже идут полным ходом. Один выходной в неделю и два занятия в день — такой график у юных спортсменов. Подготовка включает как тренажерный зал, так и спуск на воду.
Два
раза в неделю у нас проходят тренировки ОФП, общая физическая подготовка. Мы
качаем все мышцы, делаем разные упражнения и бегаем.Эльмира Саньярова, воспитанница спортшколы по гребле на байдарках и каноэ
И все
остальные тренировки у нас проходят на воде. Там мы тренируем технику и
скорость.Екатерина Сёмушкина, воспитанница спортшколы по гребле на байдарках и каноэ
В апреле новый комплекс гребного слалома в Уфе принял Кубок Башкортостана. Но наши спортсмены уже успели показать свои силы и на всероссийских соревнованиях. Впереди — старты в Москве, Саратове и Казани, от которых зависит попадание в сборную.
Соревнования проходили в Краснодаре. По результатам прошелся по полуфиналам, в финал я, к сожалению, не попал. Объема не хватило, то есть сборов не было перед этими соревнованиями. Объёма, в общем, мало накатано было.Валерий Михайлов, воспитанник спортшколы по гребле на байдарках и каноэ
Занимаюсь около 5–6 лет. Участвовал один раз в соревнованиях в Саратове, 2011–2010 годы, и ездил в Краснодар. Ну, считаю, что нужно побороться за первое место, выиграть соревнования, как минимум, в Саратове.Кирилл Хлестов, воспитанник спортшколы по гребле на байдарках и каноэ
В
спортшколе занимаются около 300 человек. Начинающим на тренировке необходимо
преодолеть несколько небольших кругов. Младшие каноисты занимаются парами. А
те, кто уже уверенно держит весло, гребут на реке Белая.
Детишки, кто более-менее уже сидит в лодке, готовятся к соревнованиям всероссийским, первенству Башкирии. Съездили на сбор, провели тренировочные мероприятия, две недели хорошо отработали. Сейчас тренируемся в Затоне на воде. Готовимся, чтобы показать хороший результат.Андрей Самойлов, тренер по гребле на байдарках и каноэ
Ближайшие соревнования стартуют уже 5 июня. На Кубке Башкортостана выступят байдаристы и каноисты возрастом до 15 лет. Ребята постарше будут состязаться неделей позже. А в июле уфимский Центр гребного слалома примет всероссийские соревнования.