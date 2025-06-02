Курбан-байрам и летний отдых детей: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Уфе начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву. Из-за масштабных работ с 30 июня площадь будет закрыта. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Главной достопримечательности республики более полувека, и состояние скульптуры можно назвать аварийным. Руководитель региона отметил, что сделаны анализы, привлечены эксперты и составлен план необходимых мер по реставрации памятника.
Главный символ республики — памятник Салавату Юлаеву — возвели в 1967 году. Его автор — монументалист Сосланбек Тавасиев. Скульптура встречает гостей города, ее видно издалека, и является визитной карточкой. И, наверное, первое, что приходит на ум туристам, когда говорят о Башкортостане, — это наш национальный герой. Однако время не пощадило ни всадника, ни коня, ни постамент, на котором они возвышаются. Комплексные исследования показали, что памятник требует немедленного обновления.
Доступ на площадь закроют с 30 июня, это необходимость, так как будет работать крупная строительная техника. Кроме того, на завершающих этапах обновлять будут территорию вокруг памятника и фонтан. До 2027 года планируется завершить реконструкцию. Сам памятник тоже демонтируют и снимут с постамента.
На этой неделе мусульмане отметят один из главных праздников — Курбан-байрам. Для обряда жертвоприношения оборудуют более 60 специальных площадок. В Уфе для убоя подготовят территории вблизи поселка Зинино и на Северном автовокзале. Мясо проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, не прошедшие продукты утилизируются. Главам муниципалитетов руководитель региона дал ряд поручений, связанных с праздником.
Также на совещании объявили о старте летней оздоровительной кампании. Лагеря подготовлены и принимают детей. По традиции, в Башкортостан приедут несовершеннолетние из Луганской и Донецкой Народных Республик — более 600 детей. Безусловно, поправить здоровье смогут и дети участников спецоперации. Радий Хабиров отметил, что необходимо продумать программу по ремонту детских летних лагерей, чтобы постепенно приводить их в порядок.
На этой неделе детям, которые останутся в городе, тоже не придется скучать. На Советской площади с 5 по 8 июня пройдет Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть». Конечно, это мероприятие не только для юных жителей, оно включает большую деловую программу. Однако все, несмотря на возраст, смогут вернуться в детство.
А это уже радость для маленьких жителей микрорайона Нагаево и их родителей. На совещании дали старт строительству детского сада на 260 мест. Его возводят в рамках федерального проекта «Семья». Учреждения для дошколят очень не хватало в этой части, поэтому детский сад — объект, которого ждали многие.