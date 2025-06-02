Курбан-байрам и летний отдых детей: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Уфе начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву. Из-за масштабных работ с 30 июня площадь будет закрыта. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил Радий Хабиров. Главной достопримечательности республики более полувека, и состояние скульптуры можно назвать аварийным. Руководитель региона отметил, что сделаны анализы, привлечены эксперты и составлен план необходимых мер по реставрации памятника.

Главный символ республики — памятник Салавату Юлаеву — возвели в 1967 году. Его автор — монументалист Сосланбек Тавасиев. Скульптура встречает гостей города, ее видно издалека, и является визитной карточкой. И, наверное, первое, что приходит на ум туристам, когда говорят о Башкортостане, — это наш национальный герой. Однако время не пощадило ни всадника, ни коня, ни постамент, на котором они возвышаются. Комплексные исследования показали, что памятник требует немедленного обновления.

Вся территория от стоянки Конгресс-холла «Торатау» до самого памятника будет закрыта, потому что там будут проходить масштабные мероприятия по благоустройству. Весь процесс от начала и до завершения работ будут сопровождать эксперты Российской академии художеств и региональной общественной комиссии. Вновь хочу отметить, что надо приступать к реставрации незамедлительно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Доступ на площадь закроют с 30 июня, это необходимость, так как будет работать крупная строительная техника. Кроме того, на завершающих этапах обновлять будут территорию вокруг памятника и фонтан. До 2027 года планируется завершить реконструкцию. Сам памятник тоже демонтируют и снимут с постамента.

На этой неделе мусульмане отметят один из главных праздников — Курбан-байрам. Для обряда жертвоприношения оборудуют более 60 специальных площадок. В Уфе для убоя подготовят территории вблизи поселка Зинино и на Северном автовокзале. Мясо проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, не прошедшие продукты утилизируются. Главам муниципалитетов руководитель региона дал ряд поручений, связанных с праздником.

Также на совещании объявили о старте летней оздоровительной кампании. Лагеря подготовлены и принимают детей. По традиции, в Башкортостан приедут несовершеннолетние из Луганской и Донецкой Народных Республик — более 600 детей. Безусловно, поправить здоровье смогут и дети участников спецоперации. Радий Хабиров отметил, что необходимо продумать программу по ремонту детских летних лагерей, чтобы постепенно приводить их в порядок.

Это очень важная задача. Будем целевым образом направлять средства, чтобы привести их в порядок. Надо сформировать такую программу и начинать работы уже со следующего года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На этой неделе детям, которые останутся в городе, тоже не придется скучать. На Советской площади с 5 по 8 июня пройдет Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть». Конечно, это мероприятие не только для юных жителей, оно включает большую деловую программу. Однако все, несмотря на возраст, смогут вернуться в детство.