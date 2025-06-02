В Башкирии объявили штормовое предупреждение

МЧС республики вновь объявило штормовое предупреждение в регионе. Так, накануне из-за непогоды в деревне Старобаскаково Кушнаренковского района из-за порывов ветра частично сорвало кровлю детского сада на площади 140 кв. метров.

Пострадавших нет. Также в некоторых районах республики прошёл град. Например, осадки накрыли деревню Алексеевку. Очевидцы делятся видеозаписями в интернете.

Спасатели призывают соблюдать меры безопасности при непогоде: не стоять у оборванных проводов и раскачивающихся вывесок, закрывать окна и форточки, не оставлять детей без присмотра. При экстренной ситуации звонить по номеру 112.