В Башкирии семья столкнулась с двумя ДТП

Злой рок или нелепая случайность? ДТП за один день обернулось цепью несчастий для целой семьи. В Иглинском районе шестилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу, переехал грузовик. Отец, узнав о произошедшем, выехал из Челябинской области вместе с младшей дочкой. Спеша в больницу, не справившись с управлением, мужчина врезался во встречную машину. Сейчас за своих близких переживает беременная мать и жена.

Видео, которое мгновенно облетело всю республику. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочки, заигравшись, выбежали на дорогу. Одна из них, не заметив проезжающий грузовик, попала прямо под его колёса. Водитель пытался увернуться, но отвёл только переднюю часть авто — задняя наехала на пострадавшую.

ДТП произошло именно здесь, по улице Красноярской села Иглино. По предварительным данным, 27-летний мужчина, водитель автомобиля, а по совместительству рабочий, доставлял строительные материалы к соседнему дому. Проехав буквально 15-20 метров, он совершил наезд на девочку. Здесь нет ни дорожных знаков, ни лежачих полицейских.

Он взял ребенка на руки. Пытался сопереживать, он и сейчас приезжал, и вчера приезжал, но сейчас от него никакой помощи. Помощь в дальнейшем понадобится ребенку. Мы здесь почти 5 лет живем, я в первый раз такой ужас вижу. Даже не могу сказать, отчего могло такое произойти. Просто нелепое стечение обстоятельств какое-то. Анастасия Тюняева, жительница с. Иглино

Девочку доставили сначала в приемный покой районной больницы, затем в тяжелом состоянии на скорой перевезли в реанимацию 17-й детской больницы Уфы. Сейчас состояние оценивается как средней степени тяжести, рядом с ней находится беременная мама.

В окно увидела, как машина наехала на ребенка, выбежала, надеялась, что это не моя. Оказалось, что моя. Я ее на руки взяла и поехала с ней сразу в больницу. Венера Заманова

Пациентка, девочка 6 лет, поступила после тяжелой травмы к нам в больницу, после проведения обследования госпитализирована в реанимацию и уже сегодня переведена в отделение травматологии. По стабилизации состояния планируется оперативное лечение. В настоящее время с ребенком и с матерью работают психотерапевт с психологом. Юлай Лукманов, врач-травматолог-ортопед городской детской клинической больницы №17 г. Уфы

Но несчастье на этом не закончилось. На момент, когда глава семьи узнал о случившемся, находился вместе с младшей дочкой у своих родителей в Челябинской области. Переживая и торопясь в больницу, мужчина при обгоне врезался в грузовик. Им с малышкой также понадобилась госпитализация.

Автомобиль «Лада Гранта» под управлением водителя 1993 года при совершении маневра обгона совершил столкновение с большегрузным автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом. Алексей Кузнецов, командир взвода полка ДПС госавтоинспекции главного управления МВД России по челябинской области

Младшую я еще не видела. Она только приехала, ее еще осматривают. А старшей предстоит операция. Но главное, что жива. Супруг, я не знаю, там с ним мама его. Ей тоже тяжело. Она плачет. Венера Заманова

Как комментируют в ГАИ, пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движения. И зачастую именно они получают серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.

С начала текущего года в республике зарегистрировано 57 ДТП с участием детей-пешеходов. В них 58 несовершеннолетних получили травмы. Нередко из-за незнания ПДД или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход. Например, пешеход, переходящий улицу на красный свет светофора или в неположенном месте. Некоторые банально забывают, что если переходишь дорогу — смотреть по сторонам. Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан

Семья нуждается в поддержке и помощи неравнодушных людей, перевести можно по номеру +7 (917) 364-29-82 на СБЕР (Анастасия Юрьевна Т.).

Сбор объявила я. Я являюсь подругой и соседкой. Посчитала, что это нужно будет в данной ситуации. Потому что сейчас два ребенка и папа находятся в больнице. Анастасия Тюняева, жительница с. Иглино