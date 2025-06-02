В Башкирии семья столкнулась с двумя ДТП

Злой рок или нелепая случайность? ДТП за один день обернулось цепью несчастий для целой семьи. В Иглинском районе шестилетнюю девочку, выбежавшую на дорогу, переехал грузовик. Отец, узнав о произошедшем, выехал из Челябинской области вместе с младшей дочкой. Спеша в больницу, не справившись с управлением, мужчина врезался во встречную машину. Сейчас за своих близких переживает беременная мать и жена.
Видео, которое мгновенно облетело всю республику. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочки, заигравшись, выбежали на дорогу. Одна из них, не заметив проезжающий грузовик, попала прямо под его колёса. Водитель пытался увернуться, но отвёл только переднюю часть авто — задняя наехала на пострадавшую.
ДТП произошло именно здесь, по улице Красноярской села Иглино. По предварительным данным, 27-летний мужчина, водитель автомобиля, а по совместительству рабочий, доставлял строительные материалы к соседнему дому. Проехав буквально 15-20 метров, он совершил наезд на девочку. Здесь нет ни дорожных знаков, ни лежачих полицейских.
Девочку доставили сначала в приемный покой районной больницы, затем в тяжелом состоянии на скорой перевезли в реанимацию 17-й детской больницы Уфы. Сейчас состояние оценивается как средней степени тяжести, рядом с ней находится беременная мама.
Но несчастье на этом не закончилось. На момент, когда глава семьи узнал о случившемся, находился вместе с младшей дочкой у своих родителей в Челябинской области. Переживая и торопясь в больницу, мужчина при обгоне врезался в грузовик. Им с малышкой также понадобилась госпитализация.
Как комментируют в ГАИ, пешеходы — самые уязвимые участники дорожного движения. И зачастую именно они получают серьезные травмы, порой несовместимые с жизнью.
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Пока врачи борются за здоровье, правоохранительные органы выясняют обстоятельства обоих ДТП. Произошедшее — суровое напоминание о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем, особенно когда на кону жизни родных. Следует быть аккуратнее на дорогах, ведь от этого зависят жизни и здоровье наших близких.