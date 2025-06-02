В Уфе судят турагента, укравшую 3 миллиона рублей

Продавала туры на курорты, а деньги оставляла себе. Сегодня в Уфе начали судить турагента, в деле которой насчитывается более 20 эпизодов, и все они связаны с сорванными отпусками. Десятки клиентов хотели купить путевки по выгодной цене и попадались на удочку злоумышленницы. Причем узнавали об этом чуть ли не перед вылетом. Таким образом фигурантке удалось обмануть туристов на 3 млн рублей.
Все эти люди в зале Калининского районного суда Уфы — обманутые путешественники. Еще год назад они приобретали путевки у турагента Ангелины Бахмутовой. Которая, по версии следствия, охотно брала деньги, но вот в жаркие страны так и не отправила.
В зале суда друзья, знакомые, бывшие клиенты и даже одногруппники просили подсудимую возместить им всё до копейки, а Фемиду — наказать по всей строгости закона. В октябре 2024 года только люди узнали, что всех их обманули. Они создали чат пострадавших и написали заявление в полицию. У всех примерно одинаковые истории: отдали деньги и ждали ваучеры. Но их так и не прислали. Бахмутова клиентам говорила, что произошел форс-мажор: то в самолете мест не хватило, то в гостинице, то подвели субагенты.
Чтобы уберечь себя от ареста, турагент Бахмутова придумала новую схему. Она стала брать деньги с одних туристов и отдавать другим. Суммы возвратов были небольшими — от 10 до 50 тысяч рублей.
В материалах уголовного дела — 21 эпизод. Сумма ущерба составляет больше 3 млн рублей. Подсудимая признала свою вину, частично возместила потерпевшим около 700 тысяч рублей, в обеспечительных целях на ее квартиру наложен арест. Несмотря на тяжесть преступления, турагенту долгое время удавалось оставаться на свободе. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Мне же остается только добавить, что заседание отложили на 18 июня, чтобы свои показания дали все пострадавшие от рук туроператора. Фемида же, в свою очередь, посоветовала подсудимой до этого времени успеть погасить задолженности. Ведь от этого будет зависеть то, насколько суровым будет приговор.