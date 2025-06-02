В Уфе судят турагента, укравшую 3 миллиона рублей

Продавала туры на курорты, а деньги оставляла себе. Сегодня в Уфе начали судить турагента, в деле которой насчитывается более 20 эпизодов, и все они связаны с сорванными отпусками. Десятки клиентов хотели купить путевки по выгодной цене и попадались на удочку злоумышленницы. Причем узнавали об этом чуть ли не перед вылетом. Таким образом фигурантке удалось обмануть туристов на 3 млн рублей.

Все эти люди в зале Калининского районного суда Уфы — обманутые путешественники. Еще год назад они приобретали путевки у турагента Ангелины Бахмутовой. Которая, по версии следствия, охотно брала деньги, но вот в жаркие страны так и не отправила.

В зале суда друзья, знакомые, бывшие клиенты и даже одногруппники просили подсудимую возместить им всё до копейки, а Фемиду — наказать по всей строгости закона. В октябре 2024 года только люди узнали, что всех их обманули. Они создали чат пострадавших и написали заявление в полицию. У всех примерно одинаковые истории: отдали деньги и ждали ваучеры. Но их так и не прислали. Бахмутова клиентам говорила, что произошел форс-мажор: то в самолете мест не хватило, то в гостинице, то подвели субагенты.

Чтобы уберечь себя от ареста, турагент Бахмутова придумала новую схему. Она стала брать деньги с одних туристов и отдавать другим. Суммы возвратов были небольшими — от 10 до 50 тысяч рублей.

В материалах уголовного дела — 21 эпизод. Сумма ущерба составляет больше 3 млн рублей. Подсудимая признала свою вину, частично возместила потерпевшим около 700 тысяч рублей, в обеспечительных целях на ее квартиру наложен арест. Несмотря на тяжесть преступления, турагенту долгое время удавалось оставаться на свободе. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.