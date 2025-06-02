В Башкирии в «Гонке Героев» приняли участие 1700 человек

На территории парка «Патриот» состоялся федеральный забег с препятствиями «Гонка Героев». В рамках этого старта прошли чемпионат России по виду спорта «гонки с препятствиями», чемпионат республики и детская гонка. Спортсмены преодолевали трассу протяженностью 5 километров с 30 препятствиями.

Среди мужчин победителем Чемпионата России стал Владимир Старцев из Республики Башкортостан. Среди женщин — Елизавета Айвазян из Московской области. В чемпионате Башкортостана победителем стал Роберт Бикмухаметов. В командных забегах на дистанциях 5 и 10 километров приняли участие свыше 1000 спортсменов. В категории «Дети» трассу покорили 400 юных спортсменов от 6 до 17 лет.

1700 участников, 11 регионов страны. День был не просто жаркий, а очень жаркий. Мы раскалили трассу до предела.  Команды заряжены, все герои. Это был самый жаркий день этой весны.

Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка Героев» в Республике Башкортостан
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