В Башкирии в «Гонке Героев» приняли участие 1700 человек

На территории парка «Патриот» состоялся федеральный забег с препятствиями «Гонка Героев». В рамках этого старта прошли чемпионат России по виду спорта «гонки с препятствиями», чемпионат республики и детская гонка. Спортсмены преодолевали трассу протяженностью 5 километров с 30 препятствиями.
Среди мужчин победителем Чемпионата России стал Владимир Старцев из Республики Башкортостан. Среди женщин — Елизавета Айвазян из Московской области. В чемпионате Башкортостана победителем стал Роберт Бикмухаметов. В командных забегах на дистанциях 5 и 10 километров приняли участие свыше 1000 спортсменов. В категории «Дети» трассу покорили 400 юных спортсменов от 6 до 17 лет.