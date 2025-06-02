В Башкирии в «Гонке Героев» приняли участие 1700 человек

1700 участников, 11 регионов страны. День был не просто жаркий, а очень жаркий. Мы раскалили трассу до предела. Команды заряжены, все герои. Это был самый жаркий день этой весны.

Эдуард Шафеев, руководитель проекта «Гонка Героев» в Республике Башкортостан