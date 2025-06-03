В Уфе в поликлинике внедряют модель пациентоцентричности

46 поликлиника стала пилотной площадкой по внедрению передовой модели пациентоцентричности. Врачи пересмотрели традиционные подходы медицины – теперь пациент не просто объект, а активный участник своего лечения.
Эксперты из профильной комиссии проводят аудит, чтобы оценить, насколько стандарты реально внедрены в медицинскую практику. Пациентоцентричность – это попытка выстроить новую систему отношений между врачами и пациентами.
Руководство поликлиники сделало ставку на обучение в специальном учебном центре на базе поликлиники, где пациенты посредством лекций, школ и мастер-классов научатся справляться со своими заболеваниями.