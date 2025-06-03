В Башкирии сотрудники ГАИ задержали подростков-угонщиков

В Стерлитамаке подростки угнала автомобиль, чтобы покататься с подругами. По словам 24-летнего владельца «Лады Приоры», он оставил машину во дворе со всеми ключами и документами. Когда мужчина вышел на балкон, то заметил, что автомобиля нет, и сразу обратился в полицию.

Сотрудники ГАИ в кратчайшие сроки нашли угнанный автомобиль на улице Братской. За рулем оказался 15-летний мальчик, рядом с ним сидели его 16-летний друг и две девушки. Когда полицейские попытались их задержать, подростки хотели скрыться, но были пойманы. Свою вину они признали.

Как выяснилось, молодые люди знали, что владелец оставляет машину открытой, и решили воспользоваться этим, чтобы покатать своих подруг. Они взломали авто, нашли ключи и поехали к девушкам.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.