В Башкирии сотрудники ГАИ задержали подростков-угонщиков

В Стерлитамаке подростки угнала автомобиль, чтобы покататься с подругами. По словам 24-летнего владельца «Лады Приоры», он оставил машину во дворе со всеми ключами и документами. Когда мужчина вышел на балкон, то заметил, что автомобиля нет, и сразу обратился в полицию.
Сотрудники ГАИ в кратчайшие сроки нашли угнанный автомобиль на улице Братской. За рулем оказался 15-летний мальчик, рядом с ним сидели его 16-летний друг и две девушки. Когда полицейские попытались их задержать, подростки хотели скрыться, но были пойманы. Свою вину они признали.
Как выяснилось, молодые люди знали, что владелец оставляет машину открытой, и решили воспользоваться этим, чтобы покатать своих подруг. Они взломали авто, нашли ключи и поехали к девушкам.
В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.
Фото: ГАИ по РБ.