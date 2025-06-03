Жителям трёх районов Башкирии запретили посещать лес

С 18 апреля на территории Башкирии действует противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, даже на своих дачных участках. В случае необходимости, власти имеют право устанавливать дополнительные меры. Всего с начала года возникло уже 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 25 га и 271 загорание сухой растительности на общей площади более 1200 га. В большинстве случаев причиной пожара становится деятельность человека – это брошенная спичка или «бычок», искра от машины, оставленное стекло.