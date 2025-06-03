Жителям трёх районов Башкирии запретили посещать лес

Жителям Абзелиловского, Бурзянского и Баймакского районов запретили ходить в лес. Это связано с введением противопожарного режима в республике.
Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства Башкирии. Территорию леса будут патрулировать егеря и полицейские. Отдельно представители ведомства напомнили, что с недавнего времени размер штрафов за нарушение противопожарного режима для людей составляет 40-50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 600 тысяч до 1 миллиона.
С 18 апреля на территории Башкирии действует противопожарный режим. В это время запрещено разводить костры, даже на своих дачных участках. В случае необходимости, власти имеют право устанавливать дополнительные меры. Всего с начала года возникло уже 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 25 га и 271 загорание сухой растительности на общей площади более 1200 га. В большинстве случаев причиной пожара становится деятельность человека – это брошенная спичка или «бычок», искра от машины, оставленное стекло.