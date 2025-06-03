Радий Хабиров встретился с участниками лагеря волонтёров в паре «Патриот»

Мечтал стать биологом и помогать животным. Радий Хабиров рассказал о своей детской мечте. Откровенный диалог прошел на встрече с участниками лагеря волонтеров в парке «Патриот». Мероприятие, которое проходит в третий раз, собрало на площадке в Чишминском районе 300 активных добровольцев республики.

Программа заезда включает образовательные, культурные и спортивные смены, направленные на повышение профильных знаний и навыков ребят. В формате живого общения у костра глава региона ответил на вопросы молодых людей. Помимо личных тем, Радий Хабиров говорил о развитии Башкортостана, возможностях для реализации молодёжи и поддержке детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Мы регулярно проводим встречи с волонтёрским сообществом Башкортостана. Среди вас есть и молодёжь, и зрелые активисты. Это на самом деле очень здорово. Вы прошли с республикой достаточно большой путь, которым можете гордиться. Добровольцы помогали нам в период пандемии коронавируса, тушили природные пожары. А сейчас вся республика сплотилась, поддерживая участников специальной военной операции и их семьи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан