Радий Хабиров встретился с участниками лагеря волонтёров в паре «Патриот»

Мечтал стать биологом и помогать животным. Радий Хабиров рассказал о своей детской мечте. Откровенный диалог прошел на встрече с участниками лагеря волонтеров в парке «Патриот». Мероприятие, которое проходит в третий раз, собрало на площадке в Чишминском районе 300 активных добровольцев республики.
Программа заезда включает образовательные, культурные и спортивные смены, направленные на повышение профильных знаний и навыков ребят. В формате живого общения у костра глава региона ответил на вопросы молодых людей. Помимо личных тем, Радий Хабиров говорил о развитии Башкортостана, возможностях для реализации молодёжи и поддержке детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Радий Хабиров поблагодарил волонтеров, отметив, что их помощь сейчас важна как никогда. Ведь республика, как и страна, живет в героическое время. В федеральном реестре числится 165 тысяч волонтёров из Башкортостана. Самому младшему – 8, а старшему – 94. В завершение встречи глава региона вручил представителям волонтёрского движения республики почётные знаки «Доброволец Башкортостана».