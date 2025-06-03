В Уфе тестируют оборудование, необходимое для платных парковок

В Уфе внедряют систему платных парковок. Необходимое для этого оборудование специалисты городского учреждения по благоустройству и содержанию парковочных мест запустили в тестовом режиме. Напомним, с 27 июня парковка на некоторых улицах исторического центра столицы станет платной и составит 40 рублей в час в будние дни.

413 парковочных знаков и 150 инфощитов. И это пока только на тех участках улиц, что в историческом центре Уфы. Какие-то предупреждающие знаки о платных парковках вдоль проезжей части еще закрыты черным полиэтиленом. Другие уже видны горожанам.

Уже установлены пять стационарных камер, с помощью которых будут следить за тем, в какое время дня и ночи водители оставили свои «ласточки». Фото- и видеоконтроль также будут вести и с помощью мобильных программно-аппаратных комплексов, оборудованных на машинах.

Ездить они будут не круглосуточно, а в то время, когда будут работать сами парковки – с 7 утра до 21:00.

Евгений Муравов, инженер МБУ по благоустройству и содержанию парковочных мест г. Уфы

Вся информация будет стекаться к инженерам муниципального учреждения по благоустройству и содержанию парковочных мест Уфы.

Видим фотографию машины и госномер. Необходимо проверить здесь, всё ли правильно. То есть человек может оплатить сразу, как заехал, он должен оплатить в течение 20 минут, при выезде он должен оплатить в течение 10 минут. И здесь показывается, сколько минут человек простоял. До 20 минут парковка бесплатная.

Язгуль Михеева, инженер МБУ по благоустройству и содержанию парковочных мест г. Уфы
Фото №1 - В Уфе тестируют оборудование, необходимое для платных парковок

Счётчик начинает работать с двадцать первой минуты. А вот за неуплату нарушителей ждет административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей. Стоит отметить, что зона платной парковки в Уфе ограничится улицами Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Это почти 1200 мест.

Стоимость платной парковки составит 40 рублей в час. Оплачивать можно любыми способами. Отправить смс-сообщение, где нужно указать госномер автомобиля и время. Через банкоматы, а вот поминутно оплачивать пребывание можно лишь только через приложение «Госпарковки».

Мы узнали, что насчет введения платных парковок в историческом центре думают сами уфимцы. От уплаты освобождаются льготники.

МФЦ начнет принимать заявления со 2 июня. Льготы предусмотрены для многодетных семей, для инвалидов первой, второй и третьей групп. Для ветеранов боевых действий. И для владельцев электрокаров.

Евгений Муравов, инженер МБУ по благоустройству и содержанию парковочных мест г. Уфы

Пока инженеры тестируют камеры фото- и видеофиксации, разбираются с программным обеспечением российского производства, их коллеги уже консультируют людей по телефону. Стоит отметить, что не будут взимать плату за парковку и с тех, кто водит автомобили экстренных служб: пожарных, аварийно-спасательных бригад, скорой помощи и полиции. Подробности можно узнать, позвонив в диспетчерский центр: +7 (347) 246-68-66.

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