Бойцы из Башкирии печатают детали к дронам и боеприпасам на 3D-принтере

В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам. Бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова продолжают крушить врага не только на поле боя, но и в своих мастерских. Репортаж из зоны специальной военной операции.
В этом помещении, отведенном под спецоборудование, круглосуточно кипит работа. Печатают запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера.
Бойцам 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» в составе гуманитарной помощи доставляют всё необходимое. Пластик для 3D-принтеров, хвостовики, накольники, подвесы и сбросники – всё то, что активно применяется штурмовым отрядом в своей работе. В случае же задержек в поставках специалисты самостоятельно на местах изготавливают нужные узлы и детали.
В лаборатории так же изготавливают осколочные, фугасные, кумулятивные и термобарические боеприпасы. Каждое из них рассчитано на определённую задачу.
Изделия перед тем, как попасть в состав боекомплекта военнослужащих, испытывают на полигоне. Отрабатывается как сама техника, так и тактика её применения.