Бойцы из Башкирии печатают детали к дронам и боеприпасам на 3D-принтере

В зоне СВО используют 3D-принтеры для печати деталей к дронам и боеприпасам. Бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова продолжают крушить врага не только на поле боя, но и в своих мастерских. Репортаж из зоны специальной военной операции.

В этом помещении, отведенном под спецоборудование, круглосуточно кипит работа. Печатают запчасти для дронов, устройства для сброса боеприпасов с квадрокоптера.

Сейчас я приготовил сброс с дрона, который состоит из бывшей пивной банки, забитый серым пластидом, и вставлен детонатор. Данная штука взрывается очень мощно. позывной «Вал»

Бойцам 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» в составе гуманитарной помощи доставляют всё необходимое. Пластик для 3D-принтеров, хвостовики, накольники, подвесы и сбросники – всё то, что активно применяется штурмовым отрядом в своей работе. В случае же задержек в поставках специалисты самостоятельно на местах изготавливают нужные узлы и детали.

Я ещё в школе ходил в кружок информатики, там занимался 3D-моделированием. позывной «Химик»

В лаборатории так же изготавливают осколочные, фугасные, кумулятивные и термобарические боеприпасы. Каждое из них рассчитано на определённую задачу.

Для бронетехники, для уничтожения, больше всего используется, конечно, кумулятив. Он пробивает кумулятивной струёй броню, тем самым выводя технику из строя. Но не только бронетехнику этим жжём – также блиндажи, где скрывается враг, при попадании достаётся им хорошо. позывной «Вал»