В Башкирии собака принесла домой череп убитого охранника

В Башкирии собака принесла домой обледеневшую человеческую голову, которая позволила правоохранителям выйти на убийцу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, 23 декабря прошлого года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в садовом товариществе в Калининском районе Уфы обнаружили череп человека, которую собака принесла домой хозяину. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть могла быть насильственной.

В районе, где был найден череп, развернулись поисковые операции с использованием кинологов, в результате чего были найдены дополнительные фрагменты скелета, одежды с логотипом охранного агентства и паспорта 61-летнего жителя Свердловской области.

По версии следствия, мужчины временно жили в садовом доме, пока подрабатывали в охранном агентстве. В октябре 2023 года, во время распития алкоголя, между ними произошла ссора, в ходе которой 56-летний житель Кигинского района нанес смертельный удар металлической кочергой по голове своему коллеге. После этого потерпевший покинул дом, потерял сознание и скончался в лесу от полученной травмы.

В настоящее время с обвиняемым проводятся первоначальные следственные действия. В ходе допроса он признался в убийстве и подтвердил свои показания. Следователи продолжают собирать и фиксировать доказательства по этому делу.