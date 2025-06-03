Стало известно состояние девочки, которую в Башкирии задавил грузовик

Напомним, 1 июня в Иглино малышка внезапно выбежала на дорогу во время игры с друзьями. Девочка попала под колёса проезжающего грузового автомобиля. Пострадавшую экстренно доставили в районную больницу, а после перевезли в больницу Уфы. Состояние девочки оценивается как стабильное средней степени тяжести.

При этом отец девочки и её сестрёнка тоже попали в ДТП. После новостей об аварии семья поспешила домой, но на 1568 км автодороги М-5 при обгоне на разрешенном участке допустила столкновение с «КамАЗ». Мужчина и его дочка получили травмы и были госпитализированы.