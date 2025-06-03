В Башкирии за три дня зарегистрировали 70 сообщение о горении пуха

Тополиный пух может быть опасным не только из-за своей легкости и способности разноситься по территории, но и благодаря своей высокой воспламеняемости. При неправильном обращении с ним или во время проведения неосторожных действий, его легко поджечь, что может привести к крупным пожарам и вреду для людей и окружающей среды.