В Башкирии за три дня зарегистрировали 70 сообщение о горении пуха

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали об опасности горящего пуха.
Так, за три дня жители региона сообщили о 70 случаях возгорания, связанных с тополиным пухом. Наибольшее число вызовов зарегистрировано в Стерлитамаке. Уфа оказалась на «втором» месте.
Тополиный пух может быть опасным не только из-за своей легкости и способности разноситься по территории, но и благодаря своей высокой воспламеняемости. При неправильном обращении с ним или во время проведения неосторожных действий, его легко поджечь, что может привести к крупным пожарам и вреду для людей и окружающей среды.