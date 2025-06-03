В Башкирии женщина защитила соседку от мошенников

Жительница Стерлитамака защитила соседку от мошенников. Об этом рассказал глава администрации города Эмиль Шаймарданов.
Гюзель Ф. заприметила подозрительный разговор знакомой о «безопасном счёте». Она сразу вмешалась в звонок соседки, прервала общение с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы. Благодаря бдительности Гюзель её знакомой удалось избежать потери денег.
Жителям Башкирии напомнили, что сотрудники полиции никогда не звонят и не просят переводить деньги на «безопасные счета». Если поступает такой звонок — это мошенники.
Фото: администрация г. Стерлитамак.