В Башкирии женщина защитила соседку от мошенников

Жительница Стерлитамака защитила соседку от мошенников. Об этом рассказал глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

Фото №1 - В Башкирии женщина защитила соседку от мошенников

Гюзель Ф. заприметила подозрительный разговор знакомой о «безопасном счёте». Она сразу вмешалась в звонок соседки, прервала общение с мошенниками и обратилась в правоохранительные органы. Благодаря бдительности Гюзель её знакомой удалось избежать потери денег.

Жителям Башкирии напомнили, что сотрудники полиции никогда не звонят и не просят переводить деньги на «безопасные счета». Если поступает такой звонок — это мошенники.

Фото: администрация г. Стерлитамак. 

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