Глава Башкирии поздравил соцработников с профессиональным праздником

В Башкирии состоялось мероприятие, посвящённое Дню социального работника, который отмечается 8 июня. Глава республики выступил в ГКЗ «Башкортостан» с речью о важности и сложности работы в социальной сфере. Также Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим соцработникам.

Фото №1 - Глава Башкирии поздравил соцработников с профессиональным праздником

Всех вас хочу обнять. Вы все красивые, яркие, талантливые, умные. Спасибо вам большое, от души вас всех поздравляю. Искренне желаю вам самим здоровья. Берегите себя, вы нам очень нужны, нам ещё очень много добрых дел надо сделать для нашей республики. С праздником вас!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем выступлении отметил, что социальная сфера является одной из самых чувствительных областей.

Вы сталкиваетесь с постоянными вызовами и новыми проблемами. Мы все помним о трудностях, с которыми социальная сфера столкнулась во время пандемии COVID-19, и сегодня у вас стоит много задач. Работа в социальной сфере требует особого призвания и мотивации, так как она крайне сложна и требует большого эмоционального вклада. Хочу пожелать всем хорошего настроения, позитивных эмоций, благополучия в семье и на работе, а также мирного неба над головой.

Ярослав Нилов

Фото: bashinform.ru

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