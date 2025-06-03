Глава Башкирии поздравил соцработников с профессиональным праздником

Вы сталкиваетесь с постоянными вызовами и новыми проблемами. Мы все помним о трудностях, с которыми социальная сфера столкнулась во время пандемии COVID-19, и сегодня у вас стоит много задач. Работа в социальной сфере требует особого призвания и мотивации, так как она крайне сложна и требует большого эмоционального вклада. Хочу пожелать всем хорошего настроения, позитивных эмоций, благополучия в семье и на работе, а также мирного неба над головой.

Ярослав Нилов