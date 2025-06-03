Глава Башкирии поздравил соцработников с профессиональным праздником

В Башкирии состоялось мероприятие, посвящённое Дню социального работника, который отмечается 8 июня. Глава республики выступил в ГКЗ «Башкортостан» с речью о важности и сложности работы в социальной сфере. Также Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим соцработникам.
Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем выступлении отметил, что социальная сфера является одной из самых чувствительных областей.
Фото: bashinform.ru