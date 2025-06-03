Глава Башкирии вручил госнаграды соцработникам республики

Сегодня в государственном концертном зале «Башкортостан» чествовали социальных работников республики. В преддверии профессионального праздника Радий Хабиров вручил государственные награды сотрудникам органов соцзащиты, рядовым работникам, медсёстрам, которые трудятся в учреждениях, где ухаживают за пожилыми людьми и детьми.
Руководитель региона поблагодарил их за нелегкий труд и подчеркнул, что они достойно преодолевают все трудности, особенно в период пандемии. Сейчас соцработники активно взаимодействуют и помогают в решении бытовых вопросов ветеранам специальной военной операции, консультируют их и сопровождают участников боевых действий во время реабилитации.
Стоит отметить, что в Башкортостане трудятся более 11 тысяч человек в социальной сфере. Первые работники появились в России 324 года назад. Пётр I положил начало формированию государственной системы соцзащиты страны. Чтобы в приютах и других учреждениях были люди, которые ухаживали бы за другими.