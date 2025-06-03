Глава Башкирии вручил госнаграды соцработникам республики

Команда социальной защиты Башкортостана – профессиональная, большая и искренняя. За последние годы мы с вами прошли непростой путь, и вы при этом проявили свою сплочённость. У вас тяжёлая работа, с которой не все справятся. Поэтому в эту профессию люди приходят по зову души, это настоящий героизм. Спасибо вам большое за труд, за чуткое отношение к своим подопечным, за ваше доброе сердце.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан