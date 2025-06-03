В Башкирии инспекторы ДПС открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

В Ермекеевском районе для остановки нетрезвого водителя госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие. В полицию поступило сообщение о пьяном мужчине за рулём Honda Civic.

Даже предупредительный выстрел в воздух не остановил лихача. Автоинспекторы открыли стрельбу по колесам. Автомобиль потерял возможность продолжать движение. За рулём находился 24-летний местный житель. От освидетельствования молодой человек отказался. К тому же он не имел водительских прав.