В Башкирии инспекторы ДПС открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

В Ермекеевском районе для остановки нетрезвого водителя госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие. В полицию поступило сообщение о пьяном мужчине за рулём Honda Civic.
Инспекторы ДПС быстро разыскали автомобиль на улице Советской села Ермекеево, водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться: увеличивал скорость и грубо нарушал правила дорожного движения.
Даже предупредительный выстрел в воздух не остановил лихача. Автоинспекторы открыли стрельбу по колесам. Автомобиль потерял возможность продолжать движение. За рулём находился 24-летний местный житель. От освидетельствования молодой человек отказался. К тому же он не имел водительских прав.
В отношении нарушителя составлено 4 административных протокола, автомобиль помещен на специализированную стоянку.