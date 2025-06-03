В Правительстве Башкирии обсудили развитие сферы предпринимательства

Развитие сферы предпринимательства в регионе обсудили на заседании Правительства Башкортостана под руководством премьер-министра Андрея Назарова. Глава кабмина подчеркнул, что доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте республики составила 28,5% – выше среднероссийского уровня, что позволяет входить в пятерку регионов-лидеров ПФО.

Сейчас в республике более 146 тысяч малых и средних предприятий и почти 300 тысяч самозанятых. Бизнесу активно помогает центр «Мой бизнес». На заседании наметили и основные задачи на будущее. Андрей Назаров поручил обеспечить выполнение планов по развитию экономики.