В Башкирии медведь разворотил контейнер с мусором

В ЗАТО Межгорье медведь напал на мусорный контейнер. Об этом рассказали в министерстве природопользования и экологии Башкирии со ссылкой на местных жителей.
Медведь повалил контейнер с мусором, а после исследовал содержимое. Он рассмотрел пакеты и спокойно ушёл. При этом присутствие людей мишку не смущало.
Специалисты отметили, что дикие животные посещают населенные пункты в надежде найти там еду. В Межгорье, например, такие случаи происходят из-за близости Южно-Уральского заповедника. Горожан призывают быть осторожными и не приближаться к диким животным при случайной встрече.