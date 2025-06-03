В Башкирии медведь разворотил контейнер с мусором

Специалисты отметили, что дикие животные посещают населенные пункты в надежде найти там еду. В Межгорье, например, такие случаи происходят из-за близости Южно-Уральского заповедника. Горожан призывают быть осторожными и не приближаться к диким животным при случайной встрече.