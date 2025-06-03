В Башкирии водитель грузовика, задавивший 6-летнюю девочку, рассказал подробности

Состояние шестилетней девочки, попавшей под колеса грузовика в селе Иглино, улучшилось. Она переведена из реанимации в отделение уфимской больницы №17.
Когда отец узнал о случившемся, вместе с младшей дочкой находился в Челябинской области. Выехав к старшей, мужчина при обгоне врезался в грузовик. Их с малышкой также госпитализировали. Главу семейства – в больницу Челябинской области, а девочку – к сестре и беременной маме в Уфу.
Водитель автомобиля все это время находится на связи с матерью пострадавшей. За руль он не садится и на работу не выходит.