В Башкирии водитель грузовика, задавивший 6-летнюю девочку, рассказал подробности

Я сбоку увидел, как они пробегали, начал руль выворачивать, пытался что-то сделать. Маленькую я не видел, только потом, когда она попала под колеса, уже увидел, до этого только старшую девочку видел. После этой трагедии тоже плохо себя чувствую. С мамой на связи, чем могу, помогаю, в больницу приезжал несколько раз, на место, где это произошло, с соседями поговорил.

Достонжон, водитель грузовика