В Башкирии водитель грузовика, задавивший 6-летнюю девочку, рассказал подробности

Состояние шестилетней девочки, попавшей под колеса грузовика в селе Иглино, улучшилось. Она переведена из реанимации в отделение уфимской больницы №17.

Когда отец узнал о случившемся, вместе с младшей дочкой находился в Челябинской области. Выехав к старшей, мужчина при обгоне врезался в грузовик. Их с малышкой также госпитализировали. Главу семейства – в больницу Челябинской области, а девочку – к сестре и беременной маме в Уфу.

Водитель автомобиля все это время находится на связи с матерью пострадавшей. За руль он не садится и на работу не выходит.

Я сбоку увидел, как они пробегали, начал руль выворачивать, пытался что-то сделать. Маленькую я не видел, только потом, когда она попала под колеса, уже увидел, до этого только старшую девочку видел. После этой трагедии тоже плохо себя чувствую. С мамой на связи, чем могу, помогаю, в больницу приезжал несколько раз, на место, где это произошло, с соседями поговорил.

Достонжон, водитель грузовика
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