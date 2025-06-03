Айнур Шайбаков из Башкирии выиграл в суперматче по русским шашкам

В Якутске прошел суперматч по русским шашкам. За 64-клеточной доской встретились действующий чемпион мира Николай Стручков и двукратный чемпион мира, международный гроссмейстер из Уфы Айнур Шайбаков.

Матч состоял из восьми партий с контролем времени 2 минуты на партию. Закончился поединок победой представителя Башкортостана со счетом 7:1. Фаворитом в матче выступал Стручков, но Шайбаков особенно силен в игре с укороченным контролем времени.