В приюте Башкирии подросток избил 3-летнего мальчика

В прокуратуре Башкирии сообщили о старте проверки факта избиения 3-летнего мальчика в социальном приюте.

Инцидент произошёл Чекмагуше, в приюте для детей, оставшихся без попечения родителей. 13-летний подросток нанёс удары ногами и руками младшему воспитаннику. При этом подросток выражался нецензурной бранью. Произошедшее сняли на видео другие ребята.