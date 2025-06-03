В приюте Башкирии подросток избил 3-летнего мальчика

В прокуратуре Башкирии сообщили о старте проверки факта избиения 3-летнего мальчика в социальном приюте.
Инцидент произошёл Чекмагуше, в приюте для детей, оставшихся без попечения родителей. 13-летний подросток нанёс удары ногами и руками младшему воспитаннику. При этом подросток выражался нецензурной бранью. Произошедшее сняли на видео другие ребята.
На место происшествия выехал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц учреждения на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию подопечных, обеспечению безопасных условий их пребывания, проверит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.