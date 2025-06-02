Из Башкирии в Китай отправились 26 железнодорожных вагонов с горохом

Предприятие из Учалинского района Башкортостана отправило на экспорт 26 железнодорожных вагонов с продовольственным горохом, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Поставка продукции агропромышленного комплекса региона за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».