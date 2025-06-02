Из Башкирии в Китай отправились 26 железнодорожных вагонов с горохом

Предприятие из Учалинского района Башкортостана отправило на экспорт 26 железнодорожных вагонов с продовольственным горохом, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Поставка продукции агропромышленного комплекса региона за рубеж осуществляется в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Продукцию досмотрели специалисты Управления Россельхознадзора по Башкортостану. Всего специалисты проконтролировали 667 тонн продовольственного гороха, продукция подготовлена для экспорта в Китайскую Народную Республику. Отобранные пробы бобовой культуры прошли необходимые экспертизы в испытательной лаборатории Башкирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований опасных карантинных организмов в пробах не выявлено, горох соответствует требованиям страны-импортера.
Китай является крупнейшим в мире потребителем сушеного гороха. За последние годы Башкортостан наращивает экспорт бобовых культур в Поднебесную.
Республика Башкортостан экспортирует продукцию агропромышленного комплекса в 41 страну мира. Сегодня идет работа как с традиционными партнерами, так и осваиваются новые рынки для экспорта.