«По зову души»: Радий Хабиров поздравил соцработников Башкирии

Профессия большого сердца. В преддверии Дня социального работника Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим в отрасли. Торжественные церемонии прошли в Колонном и концертном зале «Башкортостан». В нашем регионе в этой сфере трудятся больше 11 тысяч человек. Руководитель республики отметил, что миссия социальных работников важна во все времена. А в наши дни особенно значима.

Весной в Уфе заработал новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек». 5-этажное современное здание построили в рамках нацпроекта «Демография». Каждый проживающий здесь часто с непростой судьбой. Относиться к ним бережно — задача сотрудников учреждения. И они успешно с ней справляются. В преддверии Дня соцработника руководство центра удостоено благодарности главы региона за открытие нового корпуса.

Нужно делать всё, чтобы они чувствовали себя хорошо. Мы живем одной семьей. Зульфира Маскулова, директор Республиканского геронтологического центра «Именлек»

В системе социальной защиты республики трудятся более 11 тысяч работников. Все они вносят свой достойный вклад в успешное решение многих важных социальных задач. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И одна из главных задач, а в их случае это просто призвание, — помогать другим. Государственные награды из рук главы республики получили сегодня преданные профессии, стаж многих измеряется десятками лет. А глаза всё ещё горят. Без этого в их работе никак.

Соцработников республики чествовали сегодня и в концертном зале «Башкортостан». Радий Хабиров вручил госнаграды и сказал спасибо каждому за нелёгкий труд. Особенно непростыми стали последние годы: пандемия, потом спецоперация. Соцработники сейчас помогают в решении бытовых вопросов ветеранам СВО, консультируют их и сопровождают участников боевых действий во время реабилитации.

Команда социальной защиты Башкортостана – профессиональная, большая и искренняя. За последние годы мы с вами прошли непростой путь, и вы при этом проявили свою сплочённость. У вас тяжёлая работа, с которой не все справятся. Поэтому в эту профессию люди приходят по зову души, это настоящий героизм. Спасибо вам большое за труд, за чуткое отношение к своим подопечным, за ваше доброе сердце. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову, отмечают День социального работника 8 июня не случайно. Именно в этот день более 300 лет назад Пётр Первый издал Указ о начале создания системы социальной защиты, который говорил о том, чтобы в церквях открывали приюты для нищих, бедных и оставленных людей. Современная дата утверждена главой государства.