«По зову души»: Радий Хабиров поздравил соцработников Башкирии

Профессия большого сердца. В преддверии Дня социального работника Радий Хабиров вручил госнаграды лучшим в отрасли. Торжественные церемонии прошли в Колонном и концертном зале «Башкортостан». В нашем регионе в этой сфере трудятся больше 11 тысяч человек. Руководитель республики отметил, что миссия социальных работников важна во все времена. А в наши дни особенно значима.
Весной в Уфе заработал новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек». 5-этажное современное здание построили в рамках нацпроекта «Демография». Каждый проживающий здесь часто с непростой судьбой. Относиться к ним бережно — задача сотрудников учреждения. И они успешно с ней справляются. В преддверии Дня соцработника руководство центра удостоено благодарности главы региона за открытие нового корпуса.
И одна из главных задач, а в их случае это просто призвание, — помогать другим. Государственные награды из рук главы республики получили сегодня преданные профессии, стаж многих измеряется десятками лет. А глаза всё ещё горят. Без этого в их работе никак.
Соцработников республики чествовали сегодня и в концертном зале «Башкортостан». Радий Хабиров вручил госнаграды и сказал спасибо каждому за нелёгкий труд. Особенно непростыми стали последние годы: пандемия, потом спецоперация. Соцработники сейчас помогают в решении бытовых вопросов ветеранам СВО, консультируют их и сопровождают участников боевых действий во время реабилитации.
К слову, отмечают День социального работника 8 июня не случайно. Именно в этот день более 300 лет назад Пётр Первый издал Указ о начале создания системы социальной защиты, который говорил о том, чтобы в церквях открывали приюты для нищих, бедных и оставленных людей. Современная дата утверждена главой государства.
Случайные в этой отрасли не задерживаются. Изо дня в день соцработники заботятся о подопечных, решают их проблемы, вселяя в них веру в завтрашний день.