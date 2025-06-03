В Уфе до начала отопительного сезона заменят теплосети

В Уфе готовят теплосети к зиме. В микрорайоне Сипайлово продолжается масштабный ремонт тепломагистрали №35. БашРТС проводит ее вне графика, в связи с планируемой реконструкцией улицы Максима Рыльского.

Используют современные технологии, благодаря которым увеличивается срок эксплуатации и значительно снижаются потери при передаче тепла. В будущем система оперативно-диспетчерского контроля позволит в короткий срок устранить повреждения на тепловых сетях, а это минимум неудобств для более 27 тыс. жителей Сипайлово. Завершить работы планируют до октября.