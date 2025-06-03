Ветераны из Башкирии приняли участие в хоккейном турнире «Парни из стали»

В Санкт-Петербурге прошел третий открытый турнир по хоккею «Парни из стали». В нем приняли участие восемь команд из восьми регионов России. Также в рамках спортивного мероприятия прошел товарищеский матч по следж-хоккею. Что касается турнира, то он уникален: все игроки являются участниками специальной военной операции или ветеранами боевых действий.

Башкортостан представляла команда «Шурави», состоящая из ветеранов вооруженных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе. Три игрока коллектива в настоящий момент находятся в зоне СВО.