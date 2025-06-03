Ветераны из Башкирии приняли участие в хоккейном турнире «Парни из стали»

В Санкт-Петербурге прошел третий открытый турнир по хоккею «Парни из стали». В нем приняли участие восемь команд из восьми регионов России. Также в рамках спортивного мероприятия прошел товарищеский матч по следж-хоккею. Что касается турнира, то он уникален: все игроки являются участниками специальной военной операции или ветеранами боевых действий.
Башкортостан представляла команда «Шурави», состоящая из ветеранов вооруженных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе. Три игрока коллектива в настоящий момент находятся в зоне СВО.
Команда из Республики оказалась самой возрастной на турнире. В среднем возраст участников коллектива составил 58 лет. Программа соревнований была насыщена: за три дня хоккеисты провели пять игр. В тройку лидеров «Шурави» попасть не удалось, первое место заняла команда из Екатеринбурга, однако для башкирских хоккеистов этот матч стал незабываемым событием, принес много положительных эмоций и опыта.