Радий Хабиров обсудил социальную политику с Ярославом Ниловым

Как пример, открытые реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» и новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек» в Уфе. Радий Хабиров принял решение открыть дополнительный реабилитационный центр и предоставить новое помещение для филиала Фонда «Защитники Отечества» в историческом центре Уфы.