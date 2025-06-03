Радий Хабиров обсудил социальную политику с Ярославом Ниловым

Глава Башкортостана встретился с председателем Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Радий Хабиров отметил, что в республике особое внимание уделяют укреплению социальной инфраструктуры.
Как пример, открытые реабилитационно-образовательный комплекс «Салют» и новый корпус Республиканского геронтологического центра «Именлек» в Уфе. Радий Хабиров принял решение открыть дополнительный реабилитационный центр и предоставить новое помещение для филиала Фонда «Защитники Отечества» в историческом центре Уфы.