Уфу и Челябинск свяжет новый электропоезд

Из Уфы в Челябинск на электропоезде «Ласточка». Новый железнодорожный маршрут откроется 1 июля. Об этом сообщил руководитель Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым. В ходе делового разговора был рассмотрен инвестпроект, направленный на развитие инфраструктуры, обсуждены планы и задачи по перевозке пассажиров и грузов.
Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. В 2026 году компания РЖД планирует запустить электропоезда «Финист» и «Ласточка» из Уфы до Самары и Магнитогорска.
С начала года пассажиропоток на сети РЖД в Башкортостане составил почти 2 млн 400 тыс. человек, а показатель грузоперевозок превысил 8 млн тонн. И для развития туризма руководство компании рассчитывает расширить возможности.