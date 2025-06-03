Уфу и Челябинск свяжет новый электропоезд

Из Уфы в Челябинск на электропоезде «Ласточка». Новый железнодорожный маршрут откроется 1 июля. Об этом сообщил руководитель Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым. В ходе делового разговора был рассмотрен инвестпроект, направленный на развитие инфраструктуры, обсуждены планы и задачи по перевозке пассажиров и грузов.

Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет. В 2026 году компания РЖД планирует запустить электропоезда «Финист» и «Ласточка» из Уфы до Самары и Магнитогорска.

Плодотворно сотрудничаем с компанией в части развития пассажирских и грузоперевозок, модернизации подвижного состава. Это очень важно для региона, повышения комфорта наших жителей. Запуск Южного, Западного, Восточного экспрессов создаёт новые возможности для повышения мобильности населения и развития туризма. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан