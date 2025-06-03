В Башкирии стартовал ремонт моста через реку Уршак

В Уфимском районе начался ремонт моста через реку Уршак по трассе Р-240. Переправу частично перекрыли, работа ведётся круглосуточно, снять ограничение планируют 14 августа.

Чтобы минимизировать неудобства, закрытие части моста проводили ночью. Отныне движение возможно только по той половине, которая раньше была в сторону въезда в город. Под замену идет противоположная сторона. Рабочие приступили к демонтажу. Нужно полностью снять все барьерные ограждения, верхний слой асфальта и деформационные швы.

После чего движение плавно перезапустят на другой половине. Работы будут те же самые. Пока всё идет в плановом режиме, говорят подрядчики. Они же, к слову, занимаются переключением светофорного сигнала на реверсивном участке. С 6 утра до часу дня две полосы будут в сторону въезда в город. Затем с 13:00 до полуночи — на выезд. А вот ночью реверс работать не будет.

По словам подрядчиков и автомобилистов, в первый день после введенного ограничения серьезных заторов на участке не было. Есть два варианта объездных маршрутов. Через населенные пункты Дубки — Сихонкино — Ольховое — Мокроусово или Зубово — Нижегородка — Осоргино — Янгалышево.