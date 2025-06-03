В Башкирии в приюте подросток издевался над 3-летним ребенком

В социальном приюте села Чекмагуш издевательства над маленьким ребенком попали на видео. Прокуратура установила, что в приюте для детей, оставшихся без попечения родителей, 13-летний мальчик наносит удары руками и ногами 3-летнему ребенку и бранится.

По данным правоохранителей, маленький мальчик без спроса взял вещь старшего, а тот решил «воспитать» его ударами руками и ногами по телу в тот момент, когда воспитатель отлучилась на несколько минут. Противоправные действия сняли на камеру смартфона другие воспитанники. Прокуратура организовала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование взял под контроль руководитель следственного управления республики.