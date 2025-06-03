В Башкирии прокуратура выявила нарушения в работе частной школы

Закрыть частную детскую школу и частный детский сад просят жители деревни Шмидтово. Люди жалуются на постоянный шум и огромное количество машин. Кроме того, местные уверены: у бизнесменов нет лицензии. В этом убедился корреспондент Тимур Давлетов и сотрудники прокуратуры, которые вместе с другими компетентными специалистами выехали на место и провели проверку.
Каждое утро на улице Строительной в деревне Шмидтово — затор. Учреждение два в одном — частный детский сад и школа «Классики» — появилось здесь несколько лет назад и сразу вызвало негодование соседей.
Гульнара рассказывает, что переехала сюда специально, подальше от городского шума и суеты. У нее в семье два инвалида — отец и дочь. Последняя пугается громких звуков и впадает в истерики. Из-за шума, который доносится из школы в нескольких метрах от дома, такие приступы теперь происходят ежедневно.
Жители говорят, что писали жалобы, пытались разговаривать с бизнесменами. Но всё тщетно. С каждым годом учеников становилось всё больше. Как и машин на парковке. Нашей съёмочной группе в этом учреждении не рады. А всё потому, что организация долгие годы работала нелегально, без лицензии.
Участок, на котором находится частная школа и сад, по документам предназначен для размещения жилого дома. Учреждение позиционируется как частная школа семейного образования. Бизнесмены якобы предлагают лишь репетиторские и консультационные услуги. При этом указано полноценное расписание — по пять уроков в день, внеклассные занятия.
На жалобы людей отреагировали в надзорном ведомстве. Прокуроры совместно с МЧС, Росгвардией, полицией и Роспотребнадзором нагрянули сюда с проверкой.
Оказывается, нарушения компетентные органы тут уже выявляли. В прошлом году у бизнесменов не нашлось нужных документов. Тогда их оштрафовали на 50 тысяч рублей. Хитрую бизнес-схему сейчас изучают прокуроры. Что касается частной школы, то она пока не работает.