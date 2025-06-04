В Башкирии две женщины помогли знакомому избавиться от трупа

Инцидент произошёл в феврале прошлого года. Пьяные женщины стали свидетельницами убийства, которое произошло во время совместного застолья. В правоохранительные органы они не обратились, но зато помогли знакомому избавиться от тела. Они завернули труп в простыни, вынесли в сарай, бросили в погреб, а после закидали подручными предметами. В доме они отмыли следы крови на полу и стенах.