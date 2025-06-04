В Уфе в день Курбан-байрама праздничные службы пройдут в 23 мечетях

В эту пятницу, 6 июня, мусульмане отметят Курбан-байрам. В Уфе праздничные проповеди и молитвы в этот день пройдут в 23 мечетях, сообщили в мэрии.
Кроме того, для религиозных обрядов будут работать две специальные площадки, где обеспечат строгий ветеринарный контроль. Это площадка перед торговым центром «Караван» (ул. Пригородная, 55) и площадка на территории Северного автовокзала (ул. Кемеровская, 82), пишет «Башинформ».
Также 8 июня на площадке перед лайфстайл-центром «Башкирия» пройдет ежегодный «Курбан Халяль Фест». Для участников запланированы концертная программа, игры, ярмарка и бесплатное угощение пловом. В администрации города напомнили: в связи с проведением праздника 6 июня с до 15:00 будут перекрыты участок Тукаева и крайняя правая полоса ул. Комарова вдоль мечети «Ляля-Тюльпан».