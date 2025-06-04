В Уфе в день Курбан-байрама праздничные службы пройдут в 23 мечетях

В эту пятницу, 6 июня, мусульмане отметят Курбан-байрам. В Уфе праздничные проповеди и молитвы в этот день пройдут в 23 мечетях, сообщили в мэрии.

Кроме того, для религиозных обрядов будут работать две специальные площадки, где обеспечат строгий ветеринарный контроль. Это площадка перед торговым центром «Караван» (ул. Пригородная, 55) и площадка на территории Северного автовокзала (ул. Кемеровская, 82), пишет «Башинформ».