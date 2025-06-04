Студентка из Уфы прошла стажировку в университете Китая

Совместные исследования с китайскими учеными провела студентка Уфимского университета науки и технологий. Третьекурсница Эльмира Абдрахманова полгода провела в Китае благодаря стипендии Президента России. В конце мая Эльмира вернулась из восточной страны, где проходила стажировку в Харбинском инженерном университете.

Вместе с китайскими коллегами она освоила методы исследования материалов, включая электронную растровую и просвечивающую микроскопию. В ближайших планах студентки – защита диплома бакалавра и поступление в двойную магистратуру для получения дипломов российского и китайского вузов.